المقاولون لمصراوي: محمد طلعت انتقل لسموحة بعدما كان معرضا للإيقاف بسبب تهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

قال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن محمد طلعت لاعب الفريق انضم رسميا لفريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف فتحي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قرار انتقال اللاعب إلى الفريق السكندري جاء بسبب العلاقات المتبادلة بين الناديين.

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وأوضح، أن طلعت تصرف بشكل متهور قبل ان يحسم مصيره معنا، وهو الآن من حق فريق سموحة بعد ان وقع لهم في بداية الموسم.

وأشار المشرف العام على الكرة بالمقاولون إلى أن ذئاب الجبل حصل على مقابل مادي مقابل بيع اللاعب لسموحة ونتمنى له التوفيق.

واختتم تصريحاته:" بسبب موقف اللاعب كان معرض للإيقاف، لكننا في النهاية فعلنا ما يحفظ مصلحة اللاعب".