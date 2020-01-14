بالفيديو.. هدف مروان محسن في بلاتينيوم ضمن الأجمل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أجمل الأهداف التي تم تسجيلها في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. واختار "كاف" هدف مروان محسن مهاجم الأهلي في شباك بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن أجمل الأهداف. Advertisements وجاء هدف جاكسون موليكا لاعب مازيمبي في شباك أول أغسطس الأنجولي، بجانب هدف داني لاعب بترو أتلتيكو الأنجولي أمام الوداد المغربي. يُذكر أن الأهلي تعادل مع بلاتينيوم (1-1) ليرفع رصيده إلى سبع نقاط خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة بتسع نقاط.

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