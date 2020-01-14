دراجات السعودية تبدأ الاستعداد لفعاليات سباق المملكة الدولي

أكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للدراجات صباح بن عبد الله الكرديس أهمية دور الاعلام في حمل الصور الإيجابية وابراز التطور والنهضة الرياضية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو وولي عهده محمد بن سلمان، والأمير

عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس ‬مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة.جاء ذلك خلال اجتماع صباح عبد الله الكرديس مساء الثلاثاء في مقر الاتحاد السعودي للدراجات بالرياض ،بممثلي هيئة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية وقسم الاعلام بالهيئة العامة للرياضة لدعمها الاعلامي للحدث الرياضي الهام الممثل في سباق السعودية الدولي للدراجات الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من ٤الي٨ فبراير المقبل .ويقام السباق تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات وبمشاركة نخبة من دراجو العالم يتنافسون علي طرقات العاصمة من خلال خمسة مراحل رئيسية صحراوية وأودية وكذلك بشكل دائري .حضر اللقاء المدير التنفيذي للاتحاد مهند العمودي والمستشار الإداري عبد الله الحردان واداري الاتحاد صالح النشمي.