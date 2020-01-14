اخبار الرياضه

دراجات السعودية تبدأ الاستعداد لفعاليات سباق المملكة الدولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للدراجات صباح بن عبد الله الكرديس أهمية دور الاعلام في حمل الصور الإيجابية وابراز التطور والنهضة التي تشهدها المملكة العربية في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو وولي عهده ، والأمير

عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس ‬مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة.
جاء ذلك خلال اجتماع صباح عبد الله الكرديس مساء الثلاثاء في مقر الاتحاد السعودي للدراجات بالرياض ،بممثلي هيئة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية وقسم الاعلام بالهيئة العامة للرياضة لدعمها الاعلامي للحدث الرياضي الهام الممثل في سباق السعودية الدولي للدراجات الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من ٤الي٨ فبراير المقبل .
ويقام السباق تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات وبمشاركة نخبة من دراجو العالم يتنافسون علي طرقات العاصمة من خلال خمسة مراحل رئيسية صحراوية وأودية وكذلك بشكل دائري .
حضر اللقاء المدير التنفيذي للاتحاد مهند العمودي والمستشار الإداري عبد الله الحردان واداري الاتحاد صالح النشمي.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دراجات السعودية تبدأ الاستعداد لفعاليات سباق المملكة الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا