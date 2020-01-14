الشرقية بدون راحة استعداداً لمواجهة عرب الرمل في القسم الثالث

قرر مصطفى فاروق "مزيكا"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، استمرار التدريبات، غداً الأربعاء، وذلك عقب مباراة الفريق التي خاضها اليوم أمام نظيره مركز شباب ديرب في الجولة الرابعة عشر من المجموعةالعاشرة لدوري القسم الثالث، والتي انتهت بفوز الشرقية بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالواحد وأحمد عبدالغني "غنوة" ليرتفع رصيد الشرقية للنقطة 23 يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة.
ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته الجماعية بدون راحة، عصر غداً الأربعاء على ستاد الزقازيق.
ويستعد نادي الشرقية لمواجهة نادي عرب الرمل، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري القسم الثالث، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب عرب الرمل.
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