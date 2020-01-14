الجونة يعلن قائمة مباراة الزمالك

أعلن البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للجونة، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من: محمود

الغرباوي، هيثم محمد، خالد صبحي، سيرج اكا، أكرم توفيق، والتر بواليا، أحمد ياسر ريان، عمرو عبد الفتاح «عموري»، محمد ناجي «جدو»، عمرو بركات، فادي طلعت، محمد نجيب، باسم علي، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، محمود الجزار، جوناثان نجويم، أحمد ياسر ريان، محمد محسن «ليلة».