الجونة يعلن قائمة مباراة الزمالك

أعلن البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني للجونة، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وتضم القائمة كل من: محمود
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