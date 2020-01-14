لاتسيو يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق لاتسيو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، بعدما سحق نظيره كريمونيزي برباعية دون رد، اليوم الثلاثاء ضمن دور الـ16

من البطولة.

افتتح التسجيل للاتسيو، باتريك في الدقيقة العاشرة، ثم سجل ماركو بارولو الهدف الثاني

في الدقيقة 26، ثم عزز شيرو إيموبيلي، النتيجة مسجلًا الهدف الثالث، عبر ركلة جزاء في الدقيقة 58، قبل أن يختتم باستوس رباعية أبناء لاتسيو في الدقيقة 89.