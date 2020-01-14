بناء الهجمات أبرز ملامح مران الإسماعيلي استعدادا لسموحة

خصص الجهاز الفنى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفني الجديد بالفريق تدريبات على الكرات العرضية ضمن برنامج الإعداد للقاء سموحة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الممتاز.

ركز الجهاز الفنى على الرقابة الدفاعية وسبل استخلاص بدون اخطاء بجانب بناء الهجمات من الخلف للإمام بشكل سريع.

كما تطرق المران لتدريبات على اللعب فى المساحات الضيقة والتصرف بالكرة تحت الضغط قبل أن يختتم بتقسيمة.

ويحتل الدراويش المركز العاشر في جدول الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الممتاز.ركز الجهاز الفنى على الرقابة الدفاعية وسبل استخلاص بدون اخطاء بجانب بناء الهجمات من الخلف للإمام بشكل سريع.كما تطرق المران لتدريبات على اللعب فى المساحات الضيقة والتصرف بالكرة تحت الضغط قبل أن يختتم بتقسيمة.ويحتل الدراويش المركز العاشر في جدول الدوري المصري برصيد 17 نقطة جمعهما من 13 مباراة حقق الفوز في خمية وتعادل في مبارياتان وتلقى الهزيمة في خمسة.

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