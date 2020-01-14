جماهير القلعة البيضاء تنادي بأعلى صوت «السوبر الأفريقي حق الزمالك»

دشَّن جماهير نادي الزمالك، علي مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج بعنوان "السوبر الأفريقي حق الزمالك"، مساء اليوم الثلاثاء، على خلفية رفض مجلس إدارة القلعة البيضاء، خوض مواجهة الترجي التونس، بكأس السوبر الأفريقي، المقررة لها في 14 فبرير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.
في البداية، وجه حساب باسم "محمود جمعة"، رسالة للمستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس الإدارة الزمالك، قائلاً:"رسالة للمستشار مرتضي منصور سيبكمن خلاف مصر مع قطر، دا خلاف سياسي بس شعب قطر شعب عربي، وبنحب كل العرب أعمل علي الأقل زي السعودية والإمارات لعبوا خليجي عشرين هناك في قطر".
بينما غرَّد أحد المشجعين، حول موقف المباراة، قائلاً:"جماهير الزمالك تعلن رفضها التام لأي قرار بمنع الزمالك من ممارسة حقه الأفريقي
وكتب مشجع آخر، أن:"إحنا بنشجع كورة مش بنتكلم في السياسة، فمدخلناش إحنا كجمهور في السياسة، وتحرم النادي اللي بنشجعه من بطولة مهمة".
وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء، أكد في وقت سابق، عدم خوض اللقاء في قطر، مشددًا في بيان له، على تسليم ملف أزمة السوبر الأفريقي بالكامل لوزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، لعرضه على الأجهزة الحكومية والأمنية.
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