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الشرقية يقفز للمركز الثالث بالفوز على شباب ديرب نجم بالقسم الثالث

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حققَّ فريق الشرقية فوزًا غاليًّا على نظيره مركز شباب ديرب نجم بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر والأولى من الدور الثاني بالمجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث، والتى أقيمت

على ستاد الزقازيق الرياضى .

أحرز هدفى اللقاء اللاعب محمود عبدالواحد، واللاعب أحمد عبدالغنى «غوة»، وبذلك الفوز احتل فريق الشرقية المركز الثالث بالمجموعة العاشرة برصيد 23 نقطة .

من جانبه أكَّد مصطفي فاروق "مزيكا" المدير الفني للفريق، أنه سعيد بهذا الفوز، مشيراً أنه يبذل وجهازه المعاون قصارى جهدهم لتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق والصعود تدريجيًّا نحو قمة المجموعة.

وطالب مزيكا من جماهير الشرقية مساندة ودعم الفريق خلال المرحلة المقبلة وخاصة أن المباريات القادمة تعتبر مباريات كئوس.

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