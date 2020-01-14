بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري

بدأ فريق بيراميدز، اليوم الثلاثاء، التحضير لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفًا على الاتحاد باستاد الإسكندرية في السابعة والنصف من مساء الخميس في الدوري الممتاز.
وخاض الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف الكرواتي
ويؤدي فريق الكرة مرانه الأخير غدًا، الأربعاء، بملعب الدفاع الجوي، قبل أن يعلن المدرب الكرواتي قائمته التي تسافر للإسكندرية للمبيت بها حتى موعد مباراة الخميس. يذكر أن نادي بيراميدز يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ١٩ نقطة.
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