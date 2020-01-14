بورفؤاد يفوز على ابوصوير بدوري القسم الثالث

فاز الفريق الأول للكرة بنادي بورفؤاد بقيادة المدير الفني طارق الصاوى بهدف للاشيء على نظيره أبوصوير في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم على ملعب المريخ الرئيسي فى افتتاح الدور الثاني لدوري القسم الثالث بالمجموعة السابعة.

وأدارها طاقم تحكيم من منطقة القاهرة مكون من محمد عاطف حكم ساحة ويعاونه محمد عادل ومصطفى صلاح كمساعدين.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادى بورفؤاد إلي النقط 31 ليحتل

بهم المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن فريق بورتو المتصدر برصيد 35 نقطة ليزيد فريق بورفؤاد الضغط على فريق بورتو ويقترب جدا من المنافسة على الصدارة.

جاء هدف فوز نادي بورفؤاد فى الدقيقه 70 عن طريق اللاعب احمد فرج هداف الفريق من عرضية زميله محمد متعب نفذها من ضربة ثابتة ليقابلها

بالرأس لتسكن الشباك معلنا عن هدف المباراة الوحيد وهو هدف الثلاث نقاط بعد سيطرة شبه كاملة لفريق بورفؤاد على مجريات الأمور لتنتهي المباراة بفوز نادي بورفؤاد بهدف للاشيء.

يذكر ان الجهاز الفني والاداري يتكون من طارق الصاوي مدير فنيا . ايمن خالد مدربا عام . اسامه خليل مدربا عام . سعد الرفا مدربا للحراس، احمد شحاته مدير إداريا . احمد مرسي مدير شئون لاعبين . مؤمن غريب علاج طبيعي وتأهيل . احمد الزغبي علاج طبيعي والمشرف العام على الفريق عماد الألفي.