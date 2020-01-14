نتيجة مباراة قطر واليابان في كأس آسيا تحت 23 عامًا

يبحث المنتخب القطري الأولمبي عن تحقيق انتصاره الأول في منافسات كأس آسيا، على حساب المنتخب الياباني، في إطار الجولة الأخيرة من البطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 5 وقناة الكأس 1.

ويتصدر المنتحب السوري المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الأخضر السعودي، أما المنتخب القطري فيتواجد في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويأتي في المؤخرة المنتخب الياباني بخسارتين.

وتعادلت قطر في مواجهتيها العربية ضد سوريا والسعودية، محققة نقطة، وسوف تواجه الحلقة الأضعف في المجموعة منتخب الساموراي، من أجل الانتصار وانتظار هدية سعودية أو سورية.

وسوف تتعقد الحسابات في تلك المجموعة بشكل متوقع، نظرًا لكون التعادل مع فوز قطر سوف يمنح الأخير الصدارة، أما فوز أي منتخب من سوريا والسعودية يعني تأهله في المركز الأول، وإقصاء الآخر في حالة فوز المنتخب القطري الأولمبي.