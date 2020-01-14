نتيجة مباراة السعودية وسوريا في كأس آسيا تحت 23 عامًا

يستعد المنتخب السعودي الأولمبي لخوض مباراة حاسمة ضد المنتخب السوري، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 6 وقناة الكأس 2.

ويتصدر المنتحب السوري المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع الأخضر السعودي، أما المنتخب القطري فيتواجد في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويأتي في المؤخرة المنتخب الياباني بخسارتين.

وحقق النسور انتصارًا على المنتخب الياباني، وتعادلاً ضد قطر، وهو ذات السجل الذي حققه المنتخب السعودي، مما يدل على الكثير من التقارب بين المنتخبين.

وسوف تتعقد الحسابات في تلك المجموعة بشكل متوقع، نظرًا لكون التعادل مع فوز قطر سوف يمنح الأخير الصدارة، أما فوز أي منتخب من سوريا والسعودية يعني تأهله في المركز الأول، وإقصاء الآخر في حالة فوز المنتخب القطري الأولمبي.