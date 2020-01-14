تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة طنطا بالدوري المصري

كتب | علي راضي-

يستعد الأهلي لخوض مباراة الجولة ال13 من الدوري المصري الممتاز، مساء غد الاربعاء الموافق 15-1-2020 أمام نادي طنطا، دون عدد من لاعبيه الأساسيين الذين فقدهم خلال رحلته الأفريقية الأخيرة إلى زيمبابوي.

يعاني الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة “رينيه فايلر” من غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة والإيقاف، ومن بين الأسماء التي ستغيب عن الفريق الأحمر كلاً من المالي “آليو ديانج” بسبب البطاقة الصفراء الثالثة التي تحصل عليها أمام إف سى مصر الأسبوع الماضي.

كما يغيب صانع الألعاب المخضرم “وليد سليمان” بسبب إصابته بشد فى السمانة أجبره على الخروج من التشكيل الأساسي للفريق أمام بلاتنيوم في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي 11 يناير.

كما حصل أيمن أشرف على راحة من المباراة بسبب حالة الإجهاد الشديدة التى يُعانى منها مؤخرًا، حيث اعتمد عليه الجهاز الفني في المباريات المحلية والقارية.

والتالي التشكيل المتوقع الذي سيخوض به الأهلي لقاء طنطا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، رامى ربيعة، محمد هاني.

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خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، جونيور أجايي، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم «كهربا».

خط الهجوم: مروان محسن.

ويرغب الأهلى فى الحصول على النقاط الثلاث، من أجل استمرار سلسلة الانتصارات فى مسابقة الدورى العام، لاسيما مع رغبة إدارة النادي فى حسم اللقب بأسرع وقت ممكن، استغلالًا لحالة المنافسين المتراجعة.

وكان فايلر قد أعلن قائمة الأهلى التى تدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، قبل إنطلاق المباراة، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمود متولي، ياسر ابراهيم، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني، محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو دا كوستا، محمود عبد المنعم كهربا.

الهجوم: جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، مروان محسن.