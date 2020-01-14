الكويت الكويتي يتأهل الى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا

تأهل فريق الكويت الكويتي إلى الدور الثاني من التصفيات التأهيلية بدوري أبطال آسيا، عقب فوزه على مضيفه الفيصلي الأردني 2 / 1، بعد الوقت الإضافي اليوم الثلاثاء 14-1-2020 فى المباراة التي اقيمت على ملعب عمان الدولي.
افتتح الفيصلي اهداف المباراة فى الدقيقة 9 بواسطة أنس الجبارات برأسية من ركنية رائعة، نفذها اللاعب احمد العرسان.
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وفى الدقيقة 38 تعادل الكويت الكويتي من خلال اللاعب يوسف ناصر برأسية جميلة بعد كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها فيصل زايد الحربي.
وفى الشوط الثاني استمر التعادل بين الفرقين حتي نهاية الوقت الاصلي، وانتقل اللقاء الى الاشواط الإضافية.
وفى الشوط الاضافي الثاني وقبل الذهاب الى ركلات الترجيح حسم الكويت الكويتي اللقاء فى الدقيقة 119 عن طريق اللاعب فهد الهاجري.
جاءت كرة الهدف عن طريق عرضية مُتقنة من الرواق الايسر عن طريق فيصل زايد، والذي استغلها الهاجري ووضعها بقدمه اليمني فى شباك الفيصلي لينتهي اللقاء 2-1.
وبهذا الفوز، تأهل الكويت إلى الدور التالي ليضرب موعدا مع استقلال طهران الإيراني.
كما تأهل أيضا الرفاع البحريني للدور الثاني من التصفيات عقب فوزه على تشيناي سيتي الهندي 1 / صفر.
وعلى الرغم من لعب المباراة في العاصمة الأردنية، إلا أن الفيصلي الاردني قد خاض اللقاء محرومًا من جماهيره، بواقع العقوبة التي فرضت عليه من الاتحاد الآسيوي.
يذكر أن هذه هي أول مواجهة آسيوية بين الناديين، ولم يسبق أن تواجها آسيويًا، ولكن كانت بينهما مباريات ببطولة دوري أبطال العرب.
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