أهداف مباراة الفيصلي الأردني والكويت الكويتي فى دوري أبطال آسيا

تأهل فريق الكويت الكويتي إلى الدور الثاني من التصفيات التأهيلية بدوري أبطال آسيا، عقب فوزه على مضيفه الفيصلي الأردني 2 / 1، بعد الوقت الإضافي اليوم الثلاثاء 14-1-2020.

افتتح الفيصلي اهداف المباراة فى الدقيقة 9 بواسطة أنس الجبارات برأسية من ركنية رائعة، نفذها اللاعب احمد العرسان.

وفى الدقيقة 38 تعادل الكويت الكويتي من خلال اللاعب يوسف ناصر برأسية جميلة بعد كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها فيصل زايد الحربي.

وفى الشوط الثاني استمر التعادل بين الفرقين حتي نهاية الوقت الاصلي، وانتقل اللقاء الى الاشواط الإضافية.

وفى الشوط الاضافي الثاني وقبل الذهاب الى ركلات الترجيح حسم الكويت الكويتي اللقاء فى الدقيقة 119 عن طريق اللاعب فهد الهاجري.

جاءت كرة الهدف عن طريق عرضية مُتقنة من الرواق الايسر عن طريق فيصل زايد، والذي استغلها الهاجري ووضعها بقدمه اليمني فى شباك الفيصلي لينتهي اللقاء 2-1.

وبهذا الفوز، تأهل الكويت إلى الدور التالي ليضرب موعدا مع استقلال طهران الإيراني.

كما تأهل أيضا الرفاع البحريني للدور الثاني من التصفيات عقب فوزه على تشيناي سيتي الهندي 1 / صفر.

إليكم اهداف مباراة الكويت الكويتي والفيصلي الاردني اليوم

الهدف الاول للفيصلي الاردني 1-0

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هدف التعادل للكويت الكويتي 1-1

الهدف الثاني للكويت الكويتي 2-1