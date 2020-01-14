أعلن نادي السد القطري، الثلاثاء، تمديد عقد القطري صاحب الأصول البرتغالية بيدرو ميغيل مدافع فريق الأول بالنادي حتى 2025، دون الإعلان عن أي تفاصيل مالية حول راتب اللاعب.
ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “نجح الجهاز بنادي السد في تمديد عقد مدافع الفريق الأول بيدرو ميغيل حتى موسم 2024 \ 2025”.
وقال اللاعب عقب التمديد له في تصريحات لموقع النادي، “أنا سعيد للغاية وفخور جدًا بعقدي الجديد، اللعب في هذا الفريق مسؤولية كبيرة، هذا موسمي الخامس مع السد، لذا أعرف النادي وطموحاته بشكل جيد، وأنا فخور بارتداء هذا القميص”.
وأضاف، “كان لدينا الكثير من الأشياء الرائعة، التي دفعتني إلى التطور للأفضل خلال المواسم الماضية بفضل النادي ومجهودات زملائي في الفريق، تمديد عقدي مع الزعيم جاء في الوقت المناسب”.
ميغيل (29 عامًا)، أحد أعمدة المنتخب القطري المتوج ببطولة كأس أمم آسيا الأخيرة، بدأ تجربته في الكرة القطرية عبر النادي الأهلي موسم 2011، وانتقل للسد في يناير الثاني من عام 2015، وتوج مع السد بخمس بطولات.
السد يعلق على أخبار تفاوض برشلونة مع تشافي
السد يكتسح الريان ويضرب موعداً مع الدحيل فى نهائي كأس قطر
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا | السد يرفض التفريط في بيدرو ويمدد عقده حتى 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.