رياضة | مباريات نارية تنتظر كيكي سيتين مع برشلونة.. أبرزها معركة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات نارية تنتظر كيكي سيتين مع برشلونة.. أبرزها معركة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لبرشلونة تنتظره مهمة صعبة للغاية خصوصاً بعد توليه مهمة قيادة النادي الكتالوني في منتصف الموسم وسيكون الاختبار الأصعب مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في مارس المقبل.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن كيكي سيتيين سيخوض واحدة من أهم مباريات برشلونة وهي كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد وهي مباراة العودة في الدور الثاني من عمر الدوري الإسباني في الأول من شهر مارس المقبل.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة عين رسمياً الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني السابق لناديي ريال بيتيس ولاس بالماس مديرًا فنيًا جديداً للفريق الأول بعقد طويل خلفاً للمقال إرنستو فالفيردي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه سيكون أمام سيتيين أيضًا مهام خاصة مع برشلونة مثل مباريات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي سيبدأها الفريق في الشهر القادم في الدور ثمن النهائي أمام نابولي الإيطالي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كيكي سيتيين وقع على عقد مدته موسمين ونصف مع برشلونة ينتهي في صيف عام 2022 ليبدأ من الآن مشواره ومشروعه الجديد مع النادي الكتالوني.