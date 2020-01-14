رياضة | تفوق أحمر كاسح وذكري سعيدة لـ"تريكة" في تاريخ مواجهات الأهلي ضد طنطا (تقرير)

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يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء غدًا الأربعاء المواجهة المرتقبة بين فريق الأهلي ونظيره فريق طنطا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

موعد مباراة الأهلي وطنطا والقنوات الناقلة لها:

تقام مباراة الأهلي ضد طنطا اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة 13، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والساعة 5:30 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة عبر قنوات "أون سبورت" و "تايم سبورت".

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز:

الأهلي: يعتلي الفريق الأحمر قمة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، جمعها من 10 انتصارات متتالية بالبطولة المحلية، وسجل 28 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفين.

أما فريق طنطا يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط جمعها من 12 مباراة، حقق انتصار وحيد، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 4 مباريات، وسجل 11 هدف واستقبلت شباكه 14 هدف.

تفوق تاريخي للأهلي على طنطا:

يتسلح الأهلي بتفوقه التاريخي ضد طنطا في مباراتهما مساء الأربعاء، حيث تحمل المباراة رقم 25 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الممتاز، وسبق وتقابل الفريقين في 24 مباراة، فاز المارد الأحمر في 19 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

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بينما لم يفز فريق طنطا في أي مباراة ضد الأهلي علي مدار 63 عامًا، وتحديدًا منذ أول مباراة جمعت بين الفريقين والتي أقيمت في 15 يناير 1957 بالدوري الممتاز، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 2 /1 وحتي يومنا هذا.

سجل فريق الأهلي 47 هدفًا في شباك فريق طنطا واستقبلت شباكه 8 أهداف فقط.

الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين:

يتصدر طه اسماعيل نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق قائمة هدافي مواجهات الأهلي ضد طنطا، وسجل 4 أهداف خلال مباريات الفريقين السابقة في البطولة المحلية، ولم يتفوق أي لاعب عليه حتي الآن..

أول ظهور لـ"تريكة" بقميص الأهلي:

كانت مباراة الأهلي وطنطا في 7 فبراير عام 2004 بكأس مصر شاهدة على أول ظهور للنجم محمد أبوتريكة بقميص الفريق الأحمر بعد انتقاله للفريق قادمًا من نادي الترسانة، واستطاع "تريكة" احراز هدفين وقيادة فريقه للفوز 2-0، لتكون هذه المباراة شرارة الانطلاق بالنسبة لـ"الماجيكو" لتحقيق النجاحات والانجازات مع الأهلي ومنتخب مصر.

انتصار كاسح للأهلي ورقم مميز لـ"الخطيب":

حقق الأهلي أكبر انتصاراته على حساب طنطا في الدوري الممتاز موسم 1975 / 1976، بنتيجة 6-0، وسجل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي وقتها "الهاتريك" الوحيد في مواجهات الفريقين بالدوري، ولم يستطيع أي لاعب تكرار هذا الرقم حتي يومنا هذا.