رياضة | مفاجأة.. الزمالك يرصد التعاقد مع حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يرصد التعاقد مع حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع مهاجم سوبر لقيادة هجوم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل تراجع مستوي مهاجمي الفريق بالموسم الحالي باستثناء المهاجم الشاب مصطفي محمد والذي يقدم أداء رائع رفقة الفريق.

أنظار مسئولو الزمالك اتجهت صوب أحد المهاجمين المميزين بالدوري المصري هذا الموسم، وهو حسام حسن مهاجم نادي سموحة والذي يقدم عروضًا قوية رفقة الفريق السكندري مما جذب اهتمام مسئولي القلعة البيضاء للتعاقد معه لقيادة هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك دخلت في مفاوضات جادة مع مسئولي نادي سموحة من أجل التعاقد مع حسام حسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وتعيين حمادة صدقي مدربًا للفريق السكندري.

ولن يوافق مسئولو سموحة على التفريط في خدمات حسام حسن بسهولة خلال الميركاتو الشتوي حيث يعد اللاعب من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الفريق السكندري، وسيتم مناقشة عرض الزمالك مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حمادة صدقي لاستطلاع رأيه بشأن رحيل اللاعب في يناير الجاري.

وكان السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي رفض التعاقد مع حسام حسن وتمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لقيادة هجوم الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، مما مهد الطريق أمام الأبيض للتفاوض مع ادارة سموحة لضم اللاعب.