رياضة | عاجل.. مانشستر يونايتد يكشف موقفه من ضم نجم سبورتينج لشبونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مانشستر يونايتد يكشف موقفه من ضم نجم سبورتينج لشبونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موقفه من التعاقد مع واحد من نجوم نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط نادي سبورتينج لشبونة في هذا الشتاء لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

وكشفت التقارير أن أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد كان قد سافر إلى البرتغال منذ عدة أيام لإنهاء الاتفاق مع برونو لينضم للفريق الإنجليزي في يناير الجاري.

سولشاير يكشف موقف مانشستر من ضم برونو

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وكشف أولي جونار سولساشير عن موقف نادي مانشستر يونايتد من ضم برونو فيرنانديز في انتقالات يناير الجارية.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "ليس لدي أي أخبار عن صفقة برونو فيرنانديز إذا فعلنا شيئًا يمكننا التحدث معكم بشأنه فسنقوم بذلك لكن ليس لدي أي أخبار الآن."

وكانت العديد من الأندية الأخرى قد أظهرت رغبة في التعاقد مع برونو فيرنانديز في يناير الجاري أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني.

مشاركات برونو فيرنانديز مع سبورتينج لشبونة هذا الموسم

وقد شارك برونو فيرنانديز في 24 مباراة حتى الآن مع نادي سبورتينج لشبونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع 7 أهداف آخرين.