رياضة | اتحاد التنس يوقف نيكولاس خاري بسبب المنشطات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد التنس يوقف نيكولاس خاري بسبب المنشطات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد الدولي للتنس يوم الثلاثاء إنه عاقب لاعب التنس التشيلي نيكولاس خاري بالايقاف مؤقتا بعد سقوطه في اختبار للكشف عن مادتين محظورتين رياضيا خلال نهائيات كأس ديفيز في مدريد العام الماضي.

وخلال البطولة التي أقيمت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضمنت عينة البول التي تخص اللاعب البالغ من العمر 24 عاما ويحتل المركز 78 عالميا، آثارا لمادتي ليجاندرول و ستانوزولول المدرجتين ضمن قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقال خاري، الذي توج بأول لقب له في بطولات اتحاد المحترفين في باشتاد في السويد في 2019 وبلغ أفضل مركز له في التصنيف العالمي حين احتل المركز 38 عالميا الصيف الماضي، إنه لم يتناول عمدا وبنية مسبقة أي مواد محظورة خلال مسيرته الرياضية.

وأضاف أن فريقه القانوني يعمل من أجل إثبات براءته وأنه سيتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الدولي للعبة.

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وقال الاتحاد في بيان ”قررنا وقف نيكولاس خاري مؤقتا وفق لوائح الاتحاد الدولي للتنس المتعلقة بالمنشطات في انتظار البت في الاتهام الموجه ضده خلال جلسة استماع كاملة“.

وقال خاري إن نتيجة العينة الأولى كانت سليمة لكن الثانية ربما تكون ملوثة بسبب تناوله ”فيتامينات متعددة مصنوعة في البرازيل“.

وأوضح خاري عبر انستجرام ”مستويات هاتين المادتين منخفض للغاية وبما يعادل جزءا من تريليون جزء من الجرام وهو معدل منخفض للغاية بحيث لا يمكن لأي من هاتين المادتين أن تمنحني أي فائدة لتعزيز الأداء.

”لم يسبق لي تعمد تناول أي مادة محظورة طيلة مسيرتي في التنس. في الحقيقة أرفض المنشطات بكل أشكالها وصورها“