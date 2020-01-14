رياضة | لماذا تمت إقالة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا تمت إقالة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال أصداء الإطاحة بالاسباني ارنستو فالفيردي من تدريب فريق برشلونة مستمرة، حيث تحدث جوسيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني في تصريحات صحفية خلال مؤتمر تقديم المدرب الجديد "كيكي سيتين" عن أسباب إقالة مدرب الفريق السابق خلال الفترة الحالية.

وقال "بارتوميو": "اوجه الشكر لـ إرنستو فالفيردي على كل ما فعله معنا، وأشكره على العامين ونصف التي قضاها هنا، وكانت العلاقة جيدة وجعلتنا جميعًا أفضل، واستمتعنا وانتصرنا معًا".

وعن سبب تغيير المدرب قال: " علمنا أن الديناميكيات لم تكن الأفضل على الرغم من أن النتائج كانت جيدة للغاية، وتحدثنا مع فالفيردي، وفي الصيف كنا نتحدث معه وكنا على علاقة وثيقة للغاية، لكن في الأيام الأخيرة تحدثنا معه أن الأمور قابلة للتحسن".

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وأكد ان سبب تغيير المدرب في الوقت الحالي جاء بسبب حاجة الفريق لدفعة فنية واستراتيجية مختلفة بالموسم الحالي، من أجل حصد لقب بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا.

وتابع رئيس برشلونة تصريحاته قائلا: "كنا نريد في إدارة كل هذا بطريقة مختلفة، وحاولنا العمل في سرية خلال الفترة الماضية، حيث تحدثنا مع عدد من المدربين حول المستقبل، ولكن لا نعرف كيف تسرب ذلك للإعلام، وتم الانتهاء من العمل وحان وقت التغيير، وشكرًا لـ فالفيردي".

وكان برشلونة أعلن أمس اقالة الاسباني فالفيردي من تدريب الفريق وتعيين كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق خلفًا له.