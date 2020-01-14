رياضة | غياب التعادل السلبي وعقدة عمرها 9 سنوات.. حقائق وأرقام من تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب التعادل السلبي وعقدة عمرها 9 سنوات.. حقائق وأرقام من تاريخ مواجهات الزمالك والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بالنادي الزمالك مواجهة قوية غدًا الأربعاء ضد فريق الجونة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وتنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الزمالك والجونة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر فضائية "أون سبورت" ، و"تايم سبورت".

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز:

- الزمالك: خاص الفارس الأبيض 11 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل 15 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وحصد 21 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة.

- الجونة: لعب الفريق الساحلي 12 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، حقق 3 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقي 6 هزائم، سجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 17 هدفًا، ويمتلك 12 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المسابقة.

تاريخ مواجهات الزمالك والجونة:

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التقي فريق الزمالك مع نظيره الجونة في 10 مباريات سابقة (9 مباريات بالدوري – 1 بكأس مصر)، فاز الفارس الأبيض في 5 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، وانتصر الفريق الساحلي في مباراة وحيدة كانت في موسم 2010 / 2011، وفاز بنتيجة 2-1.

أول مباراة جمعت الزمالك مع الجونة كانت في 20 أكتوبر 2009 بالدور الأول لبطولة الدوري الممتاز موسم 2009 / 2010، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما آخر مباراة بين الفريقين كانت في لقاء الدور الثاني بالموسم الماضي وانتهت بالتعادل ايضًا 2-2.

سجل لاعبو الزمالك 16 هدفًا خلال المباريات السابقة ضد الجونة، بينما استقبلت الشباك البيضاء 9 أهداف، ويعتبر الثنائي عمر السعيد ومحمود شيكابالا هما هدافي مواجهات الفريقين وسجل كل منهما هدفين.

أكبر انتصار حققه الزمالك على الجونة كان بنتيجة 3-0 في الدور الأول بالدوري الممتاز الموسم الماضي.

ولم تحدث نتيجة التعادل السلبي أبدًا خلال مواجهات الزمالك والجونة، بينما انتهت 4 مباريات بين الفريقين بالتعادل الإيجابي.

عقدة أزلية تُهدد الجونة أمام الزمالك:

لم يحقق فريق الجونة أي انتصار ضد الزمالك منذ 9 سنوات تقريبًا، الفوز الوحيد للفريق الساحلي في مواجهاته ضد الفارس الأبيض كان في 5 أكتوبر 2011 وفاز بنتيجة 2-1، وتقابل بعدها الفريقين في 6 مباريات، فاز الأبيض في 4 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراتين.