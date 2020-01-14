رياضة | رسميا.. بلدية المحلة يتعاقد مع مهاجم مالية كفر الزيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بلدية المحلة يتعاقد مع مهاجم مالية كفر الزيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح بلدية المحلة في التعاقد مع عبد العزيز إبراهيم (زيزو) مهاجم مالية كفر الزيات لمدة عامين ونصف من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق.

وكان اللاعب قد حضر لمقر النادي اليوم بصحبة وكيله وائل سعيد واجتمع مع مصطفى الشامي "أمين الصندوق" والمشرف العام على الكره ورضا عبد العال المدير الفني وتم الإتفاق على بنود التعاقد وقام اللاعب بالتوقيع على العقود.

الجدير بالذكر ان عبدالعزيز إبراهيم أحد إفرازات قطاع الناشئين بسموحه، ولعب لأندية إنبي، والزرقا، والإنتاج الحربي، ومالية كفر الزيات، ويبلغ من العمر ٢٢ عام وأحرز هدفين هذا الموسم مع المالية بالقسم الثاني.

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وتعتبر صفقة عبد العزيز إبراهيم هي ثالث صفقات البلدية خلال الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمود صلاح من طنطا واكثم سمير من الرجاء المطروحي.

يذكر أن بلدية المحلة قد تعاقد في بداية الموسم مع ١٠ لاعبين لتدعيم صفوفه وهم :

إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة

ويحتل الفريق المركز الخامس في المجموعة برصيد ١٦ نقطة بفارق ٧ نقاط عن فاركو المتصدر برصيد ٢٣ نقطة.