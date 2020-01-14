رياضة | آخر مستجدات صفقة إيركسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر مستجدات صفقة إيركسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إنجليزي اليوم الثلاثاء، أن النجم الدانماركي الدولي ولاعب نادي توتنهام الإنجليزي كريستيان إيركسين قد يبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم.

ووفقاً لصحيفة إيندبندنت البريطانية، أن توتنهام رفع سعر إيركسين من 20 إلى 25 مليون جنيه إسترليني، مقابل تركه خلال يناير الجاري.

في المقابل، عرضت إدارة إنتر ميلان أبرز المهتمين بخدمات اللاعب حاليا، مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما رفضه الفريق اللندني.

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وفجرت الصحيفة مفاجأة، حيث ذكرت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض على توتنهام ضم اللاعب حالياً مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إيركسين رفض العرض مفضلاً الإنتقال للدروي الإيطالي.

ويثق مسئولي إنتر ميلان في حسم الصفقة في الصيف المقبل، في ظل الأنباء المتواردة حول وجود إتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية في العقد الموسم المقبل.

وينتهي عقد إيركسين بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي سينضم لإنتر ميلان في الصيف المقبل بالمجان.