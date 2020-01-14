رياضة | تين كات يكشف سر غياب بريجوفيتش عن لقاء آسفي ويؤكد: جمهور الاتحاد الأعظم في السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تين كات يكشف سر غياب بريجوفيتش عن لقاء آسفي ويؤكد: جمهور الاتحاد الأعظم في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الهولندي تين كات مدرب اتحاد جدة، على صعوبة المباراة أمام أولمبيك آسفي، والتي ستقام غداً، وأهمية تواجد الجمهور بشكل كبير.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، "لقاء الغد صعب جداً وذلك نظراً لأن فريق أولمبيك آسفي يمتلك خط دفاع مميز جداً، فضلاً عن أنه وصل إلى هذا الدور بعد أن أزاح أحد الأندية القوية في إفريقيا «الترجي التونسي»".

وأضاف، "لقاء الإياب مختلف تماماً عن مباراة الغد التي سألعب فيها للفوز فقط، وذلك نظراً لأنني سألعبه بعد شهر من الآن ووقتها سيكون هناك لاعبين جدد في صفوف الفريق بعد دعم يناير".

واوضح تين كات مدرب الاتحاد، سبب غياب بريجوفيتش عن التدريبات في الأربع الأيام الماضية، وقال، " الغياب جاء لأسباب عائلية على حسب ما أعرفه حتى الآن".

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وواصل، "الشيء الرائع والمميز لفريقي في الوقت الحالي هو عودة روح الاتحاد لدى اللاعبين، وأتمنى أن ينجح الفريق في تحقيق الفوز غداً لتكون الانطلاقة نحو الأفضل".

واستكمل، "نحن لا قيمة لنا بدون جمهورنا الذي يعتبر من الجماهير الرائعة والداعمة للفريق، واتمنى أن تعود جماهير الاتحاد بشكل كبير، والذي أعتبره هو الأعظم في السعودية لما شاهدته واتمنى حضورهم بشكل كبير كوننا نحتاجهم جداً".

موعد مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد وأولمبيك آسفي، عند الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت السعودية، والخامسة والربع بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.