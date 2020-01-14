رياضة | سقوط بورتو وفوز غزل دمياط وبورفؤاد وتعادل النوبة في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط بورتو وفوز غزل دمياط وبورفؤاد وتعادل النوبة في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت مباريات الأسبوع الأول، لمنافسات الدور الثاني، للمجموعة السابعة، من دوري القسم الثالث.

وحقق فريق بورفؤاد فوزا غاليا على حساب فريق مركز شباب أبو صوير، بهدف، سجله اللاعب أحمد فرج في الدقيقة 40 ليرفع رصيد النادي البورسعيدي إلى 31 نقطة، بفارق 4 نقاط، عن المتصدر، نادي بورتو، الذي خسر اليوم من كهرباء الإسماعيلية، بهدف للاعب مصطفى يسري في الدقيقة 35 للشوط الثاني.

وأسفرت باقي المواجهات عن، تعادل النوبة، مع رأس البر، بدون أهداف، وخسارة غزل السويس، من غزل دمياط، بهدف، ومركز شباب أبو شحاته من منشية الشهداء، بنفس النتيجة.

وتعادل سماد السويس مع بلدية الإسماعيلية، بهدف لمثله، وحقق دمياط فوز ثمين على حساب فريق مركز شباب ميت الخولي بهدف نظيف.

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نتائج الجولة الرابعة عشر

1- النوبة 0 - 0 رأس البر

2- غزل دمياط 1-0 غزل السويس

3- سماد السويس 1-1 بلدية الاسماعيلية

4- بورتو 0-1 كهرباء الاسماعيلية

5- ابو شحاته 0-1 منشية الشهداء

6- بورفؤاد 1-0 ابو صوير

7- دمياط 1-0 ميت الخولي

جدول ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 35 نقطة

2- بورفؤاد 31 نقطة

3- النوبة 26 نقطة

4- كهرباء الاسماعيلية 26 نقطة

5- سماد السويس 23 نقطة

6- غزل دمياط 23 نقطة

7- منشية الشهداء 22 نقطة

8- دمياط 21 نقطة

9- ميت الخولي 14 نقطة

10- بلدية الاسماعيلية 13 نقطة

11- شباب أبو صوير 11 نقطة

13- رأس البر 11 نقطة

12- شباب ابو شحاته 10 نقاط

14- غزل السويس 3 نقاط