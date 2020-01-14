رياضة | نابولي يسقط بيروجيا بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يسقط بيروجيا بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق نابولي، في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه بيروجيا 2 - صفر اليوم الثلاثاء، في دور الستة عشر من المسابقة.

وسجل هدفي نابولي لورينزو إنسيني في الدقيقتين 26 و38 من ركلتي جزاء.

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وشهدت المباراة مشاركة دييجو ديمي القادم من صفوف لايبزج الألماني، للمرة الأولى مع نابولي في الشوط الثاني من اللقاء.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم لاتسيو مع كريمونيزي وإنتر ميلان مع كالياري.