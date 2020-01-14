رياضة | السد القطري يمدد عقد بيدرو ميجيل حتى 2025

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السد القطري يمدد عقد بيدرو ميجيل حتى 2025 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو السد القطري، في تمديد عقد مدافع الفريق الأول بيدرو ميجيل لمدة خمسة مواسم قادمة حتى موسم 2024 / 2025.

وكان بيدرو انضم لصفوف السد في شهر يناير 2015 قادما من النادي الأهلي، ونجح في حصد خمسة ألقاب مع الفريق حتى الآن، بالإضافة لفوزه مع المنتخب القطري بلقب كأس الأمم الآسيوية 2019 .

من جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بتمديد عقده مع السد حتى عام 2025، وقال في تصريحات لموقع النادي :"سعيد للغاية وفخور جدا بعقدي الجديد، اللعب في هذا الفريق مسؤولية كبيرة".

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وأضاف الدولي القطري :"هذا موسمي الخامس مع السد، لذا أعرف النادي وطموحاته بشكل جيد، وأنا فخور جدًا بارتداء هذا القميص".

وتابع بيدرو حديثه قائلا :"كان لدينا الكثير من الأشياء الرائعة، التي دفعتني إلى التطور للأفضل خلال المواسم الماضية بفضل النادي ومجهودات زملائي في الفريق، تمديد عقدي مع الزعيم جاء في الوقت المناسب".

ووجه بيدرو كل التحية للجمهور الذي يقف خلف الفريق دائماً.. متمنياً ان يكون أكبر داعم للفريق في المباراة النهائية لبطولة كأس قطر يوم الجمعة والتي ستقام على ملعب نادي السد.