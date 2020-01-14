رياضة | رسميًا.. نجم ليفربول لاعب العام في إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. نجم ليفربول لاعب العام في إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد قائد فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا جوردان هيندرسون، جائزة أفضل لاعب إنجليزي عن العام الماضي 2019.

واذاع الريدز خبر تتويج هيندرسون بالجائزة، على الموقع الرسمي للنادي مساء اليوم الثلاثاء.

وتفوق صاحب الـ 29 عاماً على النجمين رحيم ستيرلنج مهاجم مانشستر سيتي وهاري كين نجم توتنهام.

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ومثل هيندرسون منتخب الأسود الثلاث خلال العام الماضي في سبع مناسبات، ليصل للمباراة الدولية رقم 50 له في مسيرته.

وساهم اللاعب في تأهل منتخب بلادة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بالإضافة للحصول على الميدالية البرونزية في دوري أمم أوروبا.

كما توج هيندرسون بثلاث بطولات مع ليفربول خلال العام المنصرم، وهي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

في المقابل، توجت لاعبة ليفربول السابقة وفريق أوليمبيك ليون الفرنسي لوسي برونز بجائزة أفضل لاعبة إنجليزية عن نفس العام.