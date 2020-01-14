رياضة | مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة لمواجهة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة لمواجهة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على بعض العناصر الهامة لتشكيلته في لقاء الجونة المقرر لها غدًا الأربعاء ببطولة الدوري.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كل من:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام وعبدالله جمعة خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما ومحمد أوناجم Advertisements خط الهجوم: أشرف بن شرقي ومصطفى محمد

وتغلب الزمالك على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد في آخر اللقاءات ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.