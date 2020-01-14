رياضة | مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة لمواجهة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة لمواجهة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على بعض العناصر الهامة لتشكيلته في لقاء الجونة المقرر لها غدًا الأربعاء ببطولة الدوري.
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
Advertisements
ومن المتوقع أن يضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام وعبدالله جمعة
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما ومحمد أوناجم
خط الهجوم: أشرف بن شرقي ومصطفى محمد
وتغلب الزمالك على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد في آخر اللقاءات ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
وفاز الزمالك في آخر اللقاءات على طنطا بنتيجة 3-2 ضمن منافسات بطولة الدوري على ملعب المحلة.