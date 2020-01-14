رياضة | مياه البحيرة يتعاقد مع صانع ألعاب شبان بدواي بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه البحيرة يتعاقد مع صانع ألعاب شبان بدواي بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مياه البحيرة، بقيادة مديره الفني حماده مرزوق، في الحصول على توقيع اللاعب سام ستيفن، صانع ألعاب فريق شبان بدواي، في إطار تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استعداداً للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الثالث.

ووقّع، سام، علي عقود انضمامة لمياه البحيرة ، لمدة موسمين ونصف ، بحضور وكيله أحمد عجايز ومحمد صديق المشرف العام علي الكرة، ومحمد نوار أمين صندوق مياه البحيرة ، وإبراهيم النجار مدير إداري مياه البحيرة .

ويمتلك سام إمكانيات بدنية وفنية ومهارية عالية لذلك يعقد عليه مسئولي مياه البحيرة آمال كبيرة في الدور الثاني ضمن منافسات دوري القسم الثالث.

وأكد، محمد صديق، المشرف العام علي الكرة، أن فريق مياه البحيرة في طريقه لإنهاء بعض صفقات المميزة ، سيتم الإعلان عنهم عقب إتمام التعاقد معاهم رسميا خلال الأيام المقبلة.

وكان حمادة مرزوق المدير الفني لمياه أكد " أنة بحاجة إلى لاعبين في مراكز صانع إلعاب والهجوم، وظهير أيسر وظهير أيمن، ومدافع لتدعيم الفريق البحراوي، وليكون قادرا على الاستمرار بقوة فى المنافسة على احتلال قمة المجموعة الحادية عشر، ضمن منافسات الدور الثاني، بدوري القسم الثالث، وتحقيق الهدف المنشود بالصعود والعودة مجددا إلى دوري القسم الثاني .