رياضة | موعد مواجهاتي قمة الأهلي ضد الزمالك في فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مواجهاتي قمة الأهلي ضد الزمالك في فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد شهر فبراير المقبل حدثا كرويا هاما لعشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، وخاصة جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث تقرر إقامة مباراتين بين الغريمين التقليديين خلال خمسة أيام فقط في بطولتين مختلفتين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

أعلن عضو اللجنة الخماسية المكلفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد فضل، عن تفاصيل موعد ومكان إقامة كأس السوبر المصري 2020.

وقال محمد فضل بصفته المسئول عن ملف مباراة كأس السوبر المصري، إنه تم الاستقرار على خوض اللقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد المفاضلة بين أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة.

ويدخل الأهلي اللقاء باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري، وعلى الجانب الآخر الزمالك هو بطل الكأس.

وقال فضل إنه تم تحديد يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل موعدا لإقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

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ومن المقرر أن يحتضن استاد الشيخ محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي يتسع لما يقارب 37 ألف متفرج المباراة التي سيديرها تحكيميا طاقم أجنبي يتم الإعلان عنه لاحقا.

يذكر أن مباراة السوبر الأخيرة كان طرفاها الأهلي والزمالك أيضا، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وعقب انتهاء مباراة كأس السوبر يطير الأهلي والزمالك إلى مصر سريعا لبدء استعدادت المباراة الثانية بينهما في الدوري المصري.

وكان اتحاد الكرة أجل مباراة الجولة الرابعة من الدوري المصري بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررا لها أكتوبر الماضي إلى فبراير المقبل لدواعي أمنية.

وبعد تحديد موعد مباراة السوبر أجل اتحاد الكرة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري للمرة الثانية ليقام 24 فبراير، أي بعد انتهاء مباراة كأس السوبر بخمسة أيام فقط.

ويتضدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات خاضها حتى الآن، بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.