شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: تحكمنا فى مباراة الإنتاج وراض عن أداء اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى اليونانى تاكيس جونياس، مدرب وادى دجلة، رضاه عن المستوى الذى ظهر به لاعبوه خلال المباراة التى انتهت بالتعادل مع الإنتاج الحربى (1-1) امس الاول الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدورى العام.

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وقال جونياس، «قدمنا مباراة جيدة للغاية، وأهنئ اللاعبين على المستوى الذى ظهروا عليه خلال اللقاء، كنا نستحق الفوز بالمباراة ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، ولم نستطع استغلال الفرص التى أتيحت لنا».

وأضاف جونياس، «الإنتاج الحربى لم يشكل أى خطورة على مرمانا باستثناء الهجمة الأخيرة لهم، لقد تحكمنا فى إيقاع اللعب بالكامل منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، ومرتدات الإنتاج كانت تفشل أمام دفاعنا، أهدرنا العديد من الفرص، وما زال موقفنا صعب لكن القادم أفضل فى ظل الأداء الجيد للاعبين.

ورفع الإنتاج الحربى، رصيده إلى 18 نقطة فى المركز الثامن كما رفع وادى دجلة رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الـ17 قبل الأخير، ومازال الفريق فى موقف صعب فى ظل المنافسة فى دائرة الهبوط. وتقدم الإنتاج الحربى بهدف سجله خالد وليد، حارس مرمى وادى دجلة بالخطأ فى شباكه، ثم أدرك وادى دجلة التعادل بهدف سجله رجب عمران من ضربة جزاء فى الدقيقة 60.