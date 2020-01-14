شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسقط على يد «فالفيردى» بعد 10 سنوات من المجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فصل جديد من فصول الأحزان وخيبة الأمل عاشته جماهير برشلونة الإسبانى الخميس الماضى، عندما ودع فريقهم بطولة كأس السوبر الإسبانى، عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد فى الدور نصف النهائى، بعد أن كان الفريق متقدما بهدفين لهدف.

عقب المباراة استمر سؤال جماهير البرسا الأهم «متى ستتم إقالة أرنستو فالفيردى من منصبه؟»، ويبدو أن الجماهير تريد مصلحة الفريق أكثر من اللاعبين أنفسهم الذين دافعوا عن فالفيردى ولم يحملّوه مسؤولية الهزيمة والنكسات التى تعرض لها الفريق مؤخرا.

وتناسى نجوم البرسا الذين عانقوا سماء المجد فى آخر 10 سنوات أنهم حققوا أسوأ الأرقام السلبية تحت قيادة فالفيردى على مدار هذا الموسم، فبعد مرور 19 جولة فى الدورى الإسبانى خسر الفريق 17 نقطة كاملة وسجل أقل عدد نقاط حصده الفريق فى تلك المرحلة منذ 12 عاما وهو 40 نقطة فقط، حيث خسر 3 مباريات وتعادل فى 4 مباريات بالبطولة الإسبانية.

وفشل برشلونة، خلال موسم 2019-2020، بقيادة فالفيردى فى الحفاظ على تقدمه فى 5 مباريات وتعرض لـ«ريمونتادا» بواقع 4 مباريات فى الليجا ومباراة السوبر الإسبانى أمام أتلتيكو مدريد، حيث تعادل فى 3 مباريات مع أوساسونا وريال سوسيداد وإسبانيول وخسر أمام ليفانتى وأتلتيكو مدريد.

أرقام فالفيردى الكارثية لم تتوقف عند هذا الحد، ويبدو أن كل موسم يقدم فيه الأسوأ، فى موسم 2017-2018 وهو الموسم الأول للمدرب الإسبانى خسر الفريق 6 نقاط فقط بعد 19 جولة، أما فى الموسم الثانى وهو الموسم الماضى خسر 10 نقاط بعد مرور نفس المرحلة، الأمر الذى يؤكد أن المدرب لم يُصلح شيئا ومستمر فى نتائجه الكارثية.

لعنة الريمونتادا..

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الجميع يتذكر الريمونتادا التاريخية التى حققها البرسا فى دورى أبطال أوروبا منذ 4 مواسم، عندما حول برشلونة تأخره ذهابا أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة إلى الفوز بنتيجة 6-1 فى الإياب، وكان وقتها الفريق فى حقبة لويس إنريكى، المدير الفنى السابق.

ويبدو أن لعنة الريمونتادا أصابت الفريق الكتالونى فى حقبة فالفيردى الذى ذاق من الكأس نفسه 3 مرات على مدار عامين ليودع النسختين السابقتين من دورى أبطال أوروبا على يد روما وليفربول وأخيرا فى السوبر الإسبانى أمام أتلتيكو مدريد.

ومقارنةً بين فالفيردى ومن سبقوه من مدربى برشلونة، خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد رحيل بيب جوارديولا نجد أنه حقق النتائج والأرقام الأسوأ.

حصيلة فالفيردى ومقارنته بسابقيه..

بعد انتصاف الموسم الثالث له مع البرسا، نجد أنه خاض 145 مباراة، فاز فى 97 مباراة وتعادل فى 32 وخسر 16 مباراة.

وما يؤكد تراجع الجانبين الدفاعى والهجومى للفريق، أن البرسا سجل فى ولايته 339 هدفا وسكنت شباك الفريق 128 هدفا، وهذا هو المعدل الأسوأ للبرسا خلال آخر 10 سنوات.

لم يختلف الأمر كثيرا مع إنريكى وإن كان الأخير، تميز معه الفريق بالقوة الهجومية والصلابة الدفاعية.