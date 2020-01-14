شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساوثامبتون مهتم بلاعب فولهام براين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​ساوثامبتون​ مهتم بضم لاعب ​فولهام​ جو براين خلال شهر كانون الثاني. في حين يمضي براين موسمًا ممتازًا مع فولهام ولعب في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز الموسم الماضي بعد انضمامه من نادي بريستول سيتي.

وصنع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ثلاث تمريرات حاسمة تحت قيادة سكوت باركر. لعب براين جميع مباريات فولهام في البطولة ما عدا واحدة هذا الموسم، وشارك في 57 مباراة مع النادي، وسجل هدفين.

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