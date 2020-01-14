إحلال وتجديد في ليفربول قد تطيح بصلاح من ليفربول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنكليزية ان مدرب ليفربول يورغن كلوب طالب إدارة الريدز بالتعاقد مع لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت الصحيفة أن كلوب معجب بقدرات اللاعب رغم كثرة إصاباته، لذلك يفضل ضمه من أجل تطويره وجعله لاعباً مختلفاً.
وتحدثت التقارير عن إمكانية موافقة ليفربول على رحيل المصري محمد صلاح، في حال وصول عرض رسمي من أحد أندية أوروبا برقم يصل إلى 120 مليون يورو على الأقل.
ويضع الجهاز الفني لليفربول نصب عينيه القيام بثورة إحلال وتجديد ما قد يدفع كلوب للموافقة على مغادرة صلاح في حال التعاقد مع نجم برشلونة.
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