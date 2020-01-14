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1.5 مليون جوائز سباقات الهجن بموسم حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - حائل

تقام مطلع فبراير المقبل بميدان الهجن بمنطقة حائل ضمن فعاليات موسم حائل سباقات الهجن التي تعد الأضخم والأكبر في المنطقة، بإشراف من الاتحاد السعودي للهجن، وتستهدف جميع ملاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال.

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وأوضح مدير المركز الإعلامي بموسم حائل، صالح العنزي، أن فعاليات سباق الهجن ستنطلق في الثاني من فبراير وتستمر حتى الثامن من الشهر نفسه بعدد 60 شوطا، تتنافس فيها فئات الهجن «مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، الحيل والزمول».

وأضاف «السباق سيتيح الفرصة لكل سن من أعمار الهجن وتخصيص الكيلومترات المناسبة لها»، مشيرا إلى أن جوائز السباقات تعد الأضخم على مستوى شمال المملكة بمبلغ يصل إلى مليون ونصف المليون ريال، يتنافس عليها ملاك الهجن في واحدة من أعرق وأقدم الرياضات.

وتم فتح التسجيل من اليوم للراغبين بالمشاركة في السباقات من خلال موقع الاتحاد السعودي للهجن www.scrf.sa ، كما تم إعداد وتجهيز الخطة التأهيلية الكاملة لميدان حائل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ليكون بمستوى هذا الحدث.