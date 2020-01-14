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الجمعة والسبت.. مهرجان كؤوس الملوك الخامس للفروسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تنطلق الجمعة المقبل فعاليات مهرجان كؤوس الملوك، الذي ينظمه نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الخامس على التوالي، وتستمر يومين، وذلك من خلال إقامة الأشواط الرئيسة على كؤوس كل من الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله والأمراء سلطان وبدر ونايف رحمهم الله جميعا.

وأوضح المدير العام لنادي الفروسية عادل المزروع أن الأشواط الرئيسة لسباقات الجمعة ستكون بداية من الشوط السابع على كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج الفئة الثانية لعمر 4 سنوات، وجائزته 700 ألف ريال، فيما سيكون الشوط الثامن على كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز على مسافة 1800 متر، لأفراس الإنتاج الفئة الثانية لعمر 4 سنوات فأكثر، وجائزته 500 ألف ريال، أما الشوط التاسع سيقام على كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز على مسافة 2000 متر لأفراس المستورد الفئة الثانية لعمر 4 سنوات فأكثر، وجائزته 700 ألف ريال، وسيكون الشوط العاشر على كأس الملك عبد الله بن عبد العزيز على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج الفئة الأولى لعمر 3 سنوات، وجائزته 800 ألف ريال.

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وأضاف المزروع أن الأشواط الرئيسة لسباقات السبت ستكون بالشوط السابع على كأس الملك فهد بن عبدالعزيز على مسافة 1600 متر لأفراس الإنتاج الفئة الأولى لعمر 3 سنوات، وجائزته 800 ألف ريال، فيما سيكون الشوط الثامن على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز على مسافة 2000 متر لجياد الإنتاج الفئة الأولى لعمر 4 سنوات، وجائزته 800 ألف ريال، أما الشوط التاسع فسيكون على كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج الفئة الأولى لعمر 4 سنوات فأكثر، وجائزته 800 ألف ريال، بينما سيكون الشوط الختامي لمهرجان كؤوس الملوك في الشوط العاشر على

كأس الملك سعود بن عبدالعزيز على مسافة 2000 متر لجياد الإنتاج الفئة الأولى لعمر 4 سنوات فأكثر، وجائزته 800 ألف ريال.

وكشف المدير العام لنادي الفروسية عن هدايا قيمة تتمثل في سيارتين، مقدمة للجمهور يومي الجمعة والسبت، تشجيعا للحضور والمشاركة والتفاعل مع السباقات.