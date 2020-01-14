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5 آلاف إسباني يقنعون منتقدي السوبر بنجاحه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

ساهم آلاف المشجعين والمشجعات الإسبانيين في نقل صورة جميلة عن السعودية ونجاحها في تنظيم بطولة كأس السوبر التي اختتمت الأحد الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة) بتتويج ريال مدريد بطلا للنسخة التاريخية التي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 4 فرق هي إلى جانب البطل، أتلتيكو الوصيف وبرشلونة وفالنسيا.

ونقل 5 آلا مشجع حضروا إلى جدة لمتابعة البطولة، بخلاف الإعلاميين من صحافة وتلفزيونات وإذاعات، في إقناع الشارع الإسباني بأن كل ما ذكر من مخاوف وسلبيات قبل الاستضافة لم يكن له وجود.

كسب التحدي

وعلق رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي على الانتقادات التي سبقت تنظيم السوبر بقوله «الحمد لله أن النجاح المبهر انعكس على المملكة، الإعلام الإسباني انتقد التجربة قبل أن تبدأ من ناحية الأجواء والملاعب، إلا أن هذا الانتقاد سرعان ما تحول إلى إبهار، وتوافد 5 آلاف إسباني وغيرهم من الجنسيات من خلال فتح الفيزا السياحية».

وأضاف «الاستضافة لم تتوقف عند محطة كأس السوبر وإقامة مباريات كرة قدم فقط، بل إن هناك اتفاقيات وقعت ونفذت خلال البطولة».

من انتقاد إلى إشادة

وتحدث لـ»مكة» عدد من اللاعبين الحاليين والسابقين الذي التحقوا بالتدريب أو الإدارة في الأندية عن هذه التجربة، حيث قال المدافع السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لاعب الوحدة حاليا، الإسباني ألبرتو بوتيا «سعدت جدا بحضور هذه التظاهرة، الإعلام الإسباني انتقد في البداية خروج السوبر وإقامته في السعودية متخوفا من طبيعة الأجواء وعدم توفر ملاعب مناسبة للتدريبات والمباريات، إلا أن الحال تبدل وتغير من تخوف وانتقاد إلى إشادة واسعة جدا في الإعلام الإسباني بمجرد وصول البعثات إلى جدة وانطلاق أول مباراة».

اختبار مقنع

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وصف رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو (كان ضمن الحاضرين) تنظيم السعودية للسوبر الإسباني بالاختبار الصعب الذي نجت السعودية في تجاوزه.

وقال «تنظيم بطولة بهذا الحجم بمشاركة أفضل فرق العالم ليس بالأمر السهل، والنجاح كان ظاهرا أمام الجميع مما يؤكد قدرة السعودية على استضافة بطولات أقوى وأكبر في المستقبل، وهو ما عكسه التنظيم الرائع جدا للسوبر بشهادة الفرق المشاركة والاتحاد الإسباني لكرة القدم».

تأكيد قدرة

أشاد الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القم أحمد عيد بالتنظيم والفوائد التي ستعود على المملكة منه، وقال» لقد نجحت السعودية في جذب أنظار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» من خلال هذه البطولة وقبلها، كما أن السوبر رسم صورة

للإمكانيات التي يتمتع بها البلد ومدى قدرة رجالاته على استضافة الفعاليات العالمية المختلفة».

مكاسب كثيرة

هنأ المدير السابق للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح، رئيس الهيئة العامة للرياضة على نجاح السعودية في تنظيم السوبر، وقال»لم نكن نحلم بحضور هذه الفرق إلى السعودية بعد أن كنا نتسمر أمام التلفاز لمشاهدة مبارياتها، لقد حققت هذه البطولة مكاسب كثيرة، فنية ورياضية واقتصادية من خلال انتعاش قطاعات السياحة والنقل والفنادق، بجانب عكس الصورة الإيجابية عن السعودية».

فخر واعتزاز

من جانبه، قال لاعب الاتحاد السابق، المدرب الحالي محمد أمين حيدر»نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نرى نجوما قيمتهم التسويقية هي الأعلى على مستوى العالم، وهم يركضون في ملاعبنا، لقد استمتعنا بالبطولة، كما أننا كمدربين استفدنا من خلال تتبع أساليب التدريب في الفرق الأربعة المشاركة عن قرب».