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الأخضر الأولمبي يطمح لحسم تأهله بسوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما مباراة مصيرية في طريق التأهل إلى الدور المقبل من منافسات المجموعة الثانية لبطولة آسيا المقامة حاليا في تايلاند عندما يلتقي نظيره السوري في الـ4:15 مساء على استاد ثاماسات ضمن الجولة الثالثة .

ويلتقي في المباراة الثانية في نفس المجموعة، اليابان وقطر على استاد راجامانغالا في بانكوك.

ويتصدر المنتخب السوري ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن الأخضر، مقابل نقطتين لقطر ولا شيء لليابان.

ويتأهل الفائز من مباراة السعودية وسوريا مباشرة للدور ربع النهائي، أما إذا انتهت المباراة بالتعادل فإن التأهل سيكون من نصيب منتخب سوريا للدور ربع النهائي، في حين يتوجب على الأخضر انتظار نتيجة مباراة قطر مع اليابان.

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أما منتخب قطر فيحتاج لتحقيق الفوز على اليابان بفارق هدفين، وهي النتيجة التي تضمن له التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، أما في حالة فوزه بفارق هدف واحد فإنه يتوجب عليه انتظار نتيجة مباراة السعودية وسوريا.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز السعودية على اليابان 2-1 وتعادل قطر مع سوريا 2-2، في حين شهدت الجولة الثانية فوز سوريا على اليابان 2-1 وتعادل السعودية مع قطر 2-2.

من جهته أكد مدرب المنتخب السعودي سعد الشهري أنه يمتلك الأوراق الكافية من أجل التعامل مع ضغط المباريات، وقال» نتوقع أن تكون مباراة اليوم مفتوحة أكثر من مباراتنا أمام قطر، وبالتالي سيكون أمامنا مجال لصنع الفرص أمام المرمى ومحاولة التسجيل، لدينا لاعبون جيدون في مقاعد الاحتياط، وسننظر للحالة البدنية للاعبين، حيث إن لدينا عدة خيارات للتعامل مع الوضع البدني في الفريق».

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موقف المجموعات