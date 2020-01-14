شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس
أشاد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بالمستوى العالي للنصر الذي مكنه من تحقيق كأس السوبر السعودي، وقبله لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم أمس رئيس النادي صفوان السويكت، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، بمناسبة تحقيق كأس السوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.