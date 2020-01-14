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استقبال السوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس أشاد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بالمستوى العالي للنصر الذي مكنه من تحقيق كأس السوبر السعودي، وقبله لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم أمس رئيس النادي صفوان السويكت، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، بمناسبة تحقيق كأس السوبر.



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