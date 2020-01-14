شكرا لقرائتكم همام طارق يبلغ مسئولى الإسماعيلي برغبته بالرحيل فى يناير او نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من العراقي همام طارق صانع ألعاب الاسماعيلي رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة الصفراء سواء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو بنهاية الموسم علي أقصي تقدير، وقال مصدر مقرب من همام طارق أن اللاعب أخطر إدارة الإسماعيلي برغبته في الرحيل لعدم شعوره بالراحة داخل قلعة الدراويش بالإضافة لامتلاك اللاعب عروض خليجية

ويضيف المصدر :"همام طارق رفض المشاركة في مباريات الأسماعيلي بداعي شعوره بالاجهاد وحاجته للراحة ووافق علي الجهاز الفني علي اراحته اسبوع ليحزم حقائبه ويتوجه لدبي لقضاء الإجازة هناك قبل أن يخطر الإدارة بعزمه الرحيل عن الدراويش"

ويعود الخميس همام طارق لمصر بعد نهاية فترة الراحة التى حصل عليها لمدة أسبوع بسبب معاناته من إجهاد شديد دفع الجهاز الطبى لمنحه راحة سلبية، ومن المقرر أن ينتظم همام طارق فى تدريبات الفريق الأصفر استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها السبت المقبل، بعدما غاب عن الدراويش فى مواجهة بيراميدزالتى خسرها الإسماعيلى بهدف دون رد ثم مواجهة الطلائع التى فاز بها الفريق الاصفر بهدفين مقابل هدف.

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بعيدا عما سبق خصص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الفرنسى “ديديه جوميز” تدريبات على الكرات العرضية ضمن برنامج الاعداد للقاء سموحة يوم السبت المقبل فى إطار الأسبوع الــ14 من عمر الدورى المحلى.

ركز الجهاز الفنى على الرقابة الدفاعية وسبل استخلاص بدون اخطاء بجانب بناء الهجمات من الخلف للامام بشكل سريع.

كما تطرق المران لتدريبات على اللعب فى المساحات الضيقة والتصرف بالكرة تحت الضغط قبل أن يختتم بتقسمية.