شكرا لقرائتكم خزينة الذئاب تنتعش بمليوني جنيه بعد بيع طلعت لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل نادي المقاولون العرب على مليوني جنيه نظير بيع مهاجمه محمد طلعت لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم، وينضم محمد طلعت لسموحة بعد موافقة مجلس ادارة المقاولون برئاسة محسن صلاح على بيع اللاعب، ويوقع اللاعب على عقود انتقاله غدا في الإسكندرية لمدة ثلاث مواسم، في صفقة كلفة خزينة الفريق السكندري 2 مليون جنية.

ويخوض محمد طلعت تدريبه الأول مع سموحة في تمام الحادية عشرة صباح غدا الأربعاء، قبل توقيع العقود في حضور فرج عامر رئيس سموحة، وبذلك يفتقد المقاولون لخدمات محمد طلعت في مباراته المقبلة أمام الأهلي والتي تقام الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

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من ناحية أخرى ، استقبل محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة حمادة صدقى، وأحمد ناجى مدرب الحراس، وأحمد عبد الفتاح المدرب العام، وخميس جعفر المدرب، وعقب جلسة صغيرة توجه الجميع لمصافحة اللاعبين داخل غرف خلع الملابس وقبل نزول التدريب الأول للجهاز الفني.

من المقرر أن يجرى حمادة صدقى، تغييرات طفيفة فى تشكيل الفريق خلال مباراته المقبلة أمام الإسماعيلى، والتى ستقام يوم السبت المقبل باستاد حرس الحدود ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى، ويعقد حمادة صدقى جلسة مع فرج عامر رئيس النادي اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع حمادة صدقى مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، بعد تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.