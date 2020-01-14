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كارتيرون يستبعد اوباما من مواجهة الجونة

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جدة - عمرو شويل خرج يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك، من الحسابات الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، للتواجد فى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراته أمام الجونة، والتى ستقام فى الخامسة من مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد النادى الساحلى.

 

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ويدرس كارتيرون بجدية  إراحة يوسف أوباما من التشكيل الاساسي للفريق في مباراة الجونة، على أن يُبقى عليه كورقة رابحة على مقاعد البدلاء فى حالة الحاجة إلى جهوده فى المباراة، وذلك بعدما شهدت الفترة الأخيرة الاعتماد عليه بصفة أساسية سواء فى بطولة الدورى الممتاز أو دورى أبطال إفريقيا، حيث شارك هذا الموسم فى 16 مباراة بواقع 6 مباريات بالبطولة الإفريقية و9 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر

 

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 6 مباريات، فيما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

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