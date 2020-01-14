الأولمبي السعودي يواجه سوريا في لقاء حسم التأهل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، يوم الأربعاء، ثالث مبارياته ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بمواجهة منتخب سوريا تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت تايلاند "الرابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية"، على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.
واختتم "الأخضر" استعداداته بحصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات"، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّزت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المركز الثاني ضمن مجموعته "الثانية" متساوياً في رصيد النقاط (4 نقاط) مع منتخب سوريا الذي يتصدر بعدد الأهداف، في حين جاء منتخب قطر ثالثاً برصيد نقطتين، واليابان رابعًا دون تحقيق أي نقطة.
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