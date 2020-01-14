موعد مباراتي الزمالك والجونة.. والأهلي وطنطا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا
يستضيف الجونة، نظيره الزمالك، فيما يواجه الأهلي، فريق طنطا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك والجونة
يواجه الزمالك، نظيره الجونة، بملعب الأخير، في الخامسة مساء الأربعاء.
ويدخل الزمالك اللقاء، منتشيا بفوزه على طنطا، 3-2 في الجولة الماضية.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 21 نقطة جمعها من 11 مباراة، فيما يحتل الجونة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.
تشكيل الزمالك
ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالي:
أبو جبل
حازم إمام ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي
طارق حامد وفرجاني ساسي وبن شرقي وأوباما وأوناجم
مصطفى محمد
موعد مباراة الأهلي وطنطا
على الجانب الأخر، يستضيف الأهلي، نظيره طنطا، في السابعة والنصف، مساء الأربعاء، على ملعب ستاد السلام.
ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بعد فوزه على نادي مصر 3-1في الجولة الماضية.
ويحتل الأحمر المركز الأول في الدوري برصيد 30 نقطة، من 10 مباريات، وطنطا في المركز الـ16 بـ10 نقاط.
تشكيل الأهلي
يغيب عن الأهلي كلا من شريف إكرامي وحسام عاشور وأيمن أشرف لأسباب فنية، في حين يفقد الأهلي خدمات أليو ديانج بسبب الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء، ووليد سليمان للإصابة.
ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، المباراة بتكشيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول
الوسط: عمرو السولية وقفشة وحسين الشحات وأحمد الشيخ وكهربا
الهجوم: مروان محسن
القنوات الناقلة للدوري
القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.
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