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شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يحدد بديل اغويرو بعد رحيله والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن مانشستر سيتي يضع هاري كاين مهاجم توتنهام الإنكليزي، ضمن البدائل المحتمله لخلافة الأرجنتيني سيرجيو اغويرو.
ويعد اغويرو الهداف التاريخي للسيتيزن، ويعتبر من أساطير النادي منذ انضمامه قادمًا من أتليتكو مدريد في صيف 2011.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية، فأن مانشستر سيتي يرغب في ضم هاري كاين مهاجم السبيرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ومن المتوقع ان ينتقل الكون الى إندبندينتي الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي المقبل، والذي ظهر معه قبل الانتقال إلى الروخي بلانكوس.
يذكر ان اغويرو قاد السيتي لتخطي عقبة استون فيلا بنتيجة 6-1.
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