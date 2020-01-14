إحلال وتجديد في ليفربول قد تطيح بصلاح من ليفربول

الثلاثاء 14 يناير 2020

كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنكليزية ان مدرب ​ليفربول​ ​يورغن كلوب​ طالب إدارة الريدز بالتعاقد مع لاعب ​برشلونة​ ​عثمان ديمبيلي​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وذكرت الصحيفة أن كلوب معجب بقدرات اللاعب رغم كثرة إصاباته، لذلك يفضل ضمه من أجل تطويره وجعله لاعباً مختلفاً.

وتحدثت التقارير عن إمكانية موافقة ليفربول على رحيل المصري ​محمد صلاح​، في حال وصول عرض رسمي من أحد أندية أوروبا برقم يصل إلى 120 مليون يورو على الأقل.

​​​​​ ويضع الجهاز الفني لليفربول نصب عينيه القيام بثورة إحلال وتجديد ما قد يدفع كلوب للموافقة على مغادرة صلاح في حال التعاقد مع نجم برشلونة.